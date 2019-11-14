Автомобиль с водой отправлен к жильцам трех домов после прорыва на Приморском

Автомобиль временного водоснабжения в 9;40 утра 14 ноября отправлен к Приморскому проспекту в Петербурге. Три дома остались без воды из-за прорыва трубы.

Коммунальная авария затронула дома 4, 6 и 35, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Обеспечить их водой на время ремонтных работ должен автомобиль временного водоснабжения.

Прорыв произошел у дома 35 на Приморском проспекте. Заявка об аварии поступила в «Водоканал» в 6:07. Дефектной оказалась водопроводная магистраль диаметром 300 мм. Из-за вытекание проезжую часть залило водой.

С 6:25 аварийщики перекрыли три полосы Приморского проспекта от Шишмаревского переулка до улицы Оскаленко.

«С 9:15 было открыто две полосы на выезд из города», — уточнили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о коммунальной аварией на улице Электропультовцев. У дома 7 рванула труба «Водоканала» с холодной водой.