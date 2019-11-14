Культурный форум в Петербурге добавит пробок

В Петербурге сегодня, 14 ноября, стартовал Культурный форум. Ради него в городе появились новые ограничения. Gazeta.spb.ru публикует список мест, где движение ограничено или запрещено:

Движение автотранспорта прекращено:

— с 00.00 9 ноября до 12.00 17 ноября по нечетной стороне наб. р. Мойки от Певческого моста до Невского пр.;

— с 00.00 13 ноября до 00.00 16 ноября по Минскому пер., ул. Союза Печатников от наб. Крюкова канала до Минского пер.

По следующим адресам парковка будет разрешена только для аккредитованных транспортных средств участников форума:

— с 00.00 6 ноября до 12.00 17 ноября вдоль д. 21-23 по наб. р. Мойки;

— с 00.00 9 ноября до 12.00 17 ноября по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.);

— с 00.00 13 ноября до 00.00 16 ноября по пер. Матвеева, четной стороне ул. Декабристов от моста Декабристов до ул. Глинки (в том числе парковка у Мариинского театра) и четной стороне ул. Декабристов от ул. Глинки до д. 32 по ул. Декабристов;

— с 00.00 13 ноября до 12.00 17 ноября по Конногвардейскому бульвару вдоль д. 1 по Исаакиевской пл., вдоль д. 7 по Казанской ул., Инженерной ул. от пл. Искусств до Садовой ул.