После жалобы посетителя с выставки в Петербурге изъяли «непатриотичные» плакаты

Как отметил председатель Союза художников в Петербурге Петр Конов, посетитель счел представленные на выставке изображения "непатриотичными". Фото: pixabay.com

Как отметил председатель Союза художников в Петербурге Петр Конов, посетитель счел представленные на выставке изображения "непатриотичными". Фото: pixabay.com

Открывшуюся 7 ноября на Большой Морской улице выставку работ Союза художников России «Осень 2019» посетили сотрудники полиции.

Причиной визита стала жалоба одного из гостей выставки, который сообщил правоохранительным органам Адмиралтейского района, что плакаты «непатриотичны». По словам оскорбленного посетителя, изображения, посвященные остросоциальным темам, таким как коррупция и пенсионная реформа, возмутили его.

Первоначально организаторы выставки просто убрали работы с экспозиции, однако теперь полицейские забрали плакаты на экспертизу. Исследовать произведения будут в течение полутора месяцев, пишет «Фонтанка». Предположительно, члены Союза не намерены отстаивать работы коллег по цеху.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нарисованный медведь Умка вновь появился на набережной канала Грибоедова.