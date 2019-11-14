«Шашечки» на дороге: массовая авария на внешней стороне КАД затруднила движение

На внешней стороне КАД перед съездом на Пискаревское шоссе произошло серьезное ДТП. Один из водителей решил поиграть в «шашечки», в результате чего утроил массовую аварию.

Все произошло сегодня, 14 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участниками аварии стали как минимум три машины – «ГАЗель», легковой автомобиль Subaruи минивэн. Транспорты получили значительные повреждения.

По словам очевидцев, водитель, управляющий минивэном, ехал на большой скорости. Однако многократный обгон других участников закончился плачевно. Машина зацепила несколько попуток, развернулась на 90 градусов и лишилась передней части.

Сведения о пострадавших не поступали. Проезд на участке затруднен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД. Рано утром большегруз влетел в отбойник.