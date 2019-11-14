На КАД фура влетела в отбойник

Инцидент произошел ранним утром на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Большегруз врезался в отбойник.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». На северо-востоке КАД фура влетела в отбойник. Свидетель заснял происшествие на видеокамеру. На кадрах ролика видно, что грузовое авто на правой полосе магистрали, вдруг начинает «забирать» вправо, а затем и вовсе съезжает на обочину, задев ограждение.

Интернет-пользователи предполагают, что водитель по какой-то причине не справился с управлением. По мнению комментаторов, человеку за рулем могло стать плохо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о масштабной пробке, возникшей на Приморском шоссе. Автомобилисты предположили, что затор возник из-за проезда участника Международного культурного форума, который открывается в Петербурге сегодня, 14 ноября.