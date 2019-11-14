Отчаявшиеся автомобилисты обсуждают в соцсетях многокилометровую пробку на Приморском

Отчаявшиеся автомобилисты обсуждают в соцсетях многокилометровую пробку на Приморском
Кадры с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Приморском проспекте в Петербурге собралась многокилометровая пробка. «Красный» участок зафиксирован сегодня, 14 ноября, около 8 часов утра.

Оказалось, что дорога после Ушаковского моста полностью перекрыта. Отчаявшиеся автомобилисты делятся впечатлениями и обсуждают происходящее в социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», по указанному участку едет участник Культурного форума, «президент Уганды». Водители добавили, что «стоит пол района».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», проспект окрасился в красный цвет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом дорожно-транспортном происшествии. Участниками аварии стали три иномарки.

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