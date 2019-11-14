На Пискаревском проспекте столкнулись три иномарки

В Красногвардейском районе произошло серьезное ДТП. В одной из трех машин находился маленький ребенок.

Массовая авария произошло вчера вечером, 13 ноября, на перекрестке проспектов Металлистов и Пискаревского. Участниками произошедшего стали два автомобиля Mercedes и Chevrolet. По словам очевидцев, один из Mercedes совершал поворот, когда ему в бок влетела другая легковушка. Вторая машина, как утверждает автор записи, ехала на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Третий автомобиль «чуть зацепило».

На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарки сильно повреждены. К месту происшествия прибыли спасатели, машины скорой помощи и реанимации.

Другие подробности аварии устанавливаются.

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