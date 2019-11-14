На Пискаревском проспекте столкнулись три иномарки

На Пискаревском проспекте столкнулись три иномарки
Машины получили серьезные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе произошло серьезное ДТП. В одной из трех машин находился маленький ребенок.

Массовая авария произошло вчера вечером, 13 ноября, на перекрестке проспектов Металлистов и Пискаревского. Участниками произошедшего стали два автомобиля Mercedes и Chevrolet.

По словам очевидцев, один из Mercedes совершал поворот, когда ему в бок влетела другая легковушка. Вторая машина, как утверждает автор записи, ехала на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Третий автомобиль «чуть зацепило».

У машины помята боковая часть. Фото: vk.com/spb_today

На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарки сильно повреждены. К месту происшествия прибыли спасатели, машины скорой помощи и реанимации.

Другие подробности аварии устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в одном из жилых домов на Будапештской. В квартире полыхала кухня.

дтп легковушки новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна
Культурный форум в Петербурге добавит пробок
Похитил и продал: полицейские задержали злоумышленника, отобравшего ...
Автомобиль с водой отправлен к жильцам трех домов после прорыва на Приморском
Трое ворвались в квартиру официанта с кастетами и пистолетом на Советской
Отчаявшиеся автомобилисты обсуждают в соцсетях многокилометровую пробку на ...
Неизвестные избили финдиректора на Орджоникидзе
Семь человек погибли в ДТП в Забайкалье