Пожарные потушили кухню в доме на Будапештской

К месту происшествия прибыли восемь спасателей. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

К месту происшествия прибыли восемь спасателей. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во Фрунзенском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. ЧП произошло накануне, 13 ноября, на Будапештской улице, 32.

Соответствующий сигнал поступил дежурному части в 23:46. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух единицах спецтехники. В квартире горела кухня площадью в 6 квадратных метров

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожарным удалось справиться с огнем за 40 минут. К 00:06 пламя было полностью потушено.

В помещении сильно обгорела обстановка на площади 5 «квадратов». Причины произошедшего устанавливаются.

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