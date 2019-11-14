Чубайс: в Питере с наукой хорошо, а вот с инновациями — не очень

На открытии Дней промышленности и инноваций в Петербурге Анатолий Чубайс рассказал, почему в холодной России нужно заниматься солнечной энергетикой, какие стартапы скоро изменят мировую экономику и почему в инновации нужно инвестировать «не правильно».

В «Экспофоруме» традиционно открылись Дни промышленности и инноваций или Международный инновационный форум. Форум открывали Александр Беглов, губернатор Петербурга, Анатолий Чубайс, глава Роснано, генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима и другие, сообщает «Свое дело плюс»

Анатолия Чубайса вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым сначала примерно час водили по выставке, где были представлены петербургские и российские инновационные предприятия, среди них холдинг «Ленинец», «Политехнический университет», «Особая экономическая зона»Санкт-Петербург» и другие. Маршрут был заранее спланирован дирекцией «Экспофорума» и у талантливых, но скромных петербургских инноваторов рассказать о себе потенциальному главному инвестору страны шансов не было.

Пленарное заседание началось с того, что спикеров рассадили на сцене, а места в зале заняли посетители и участники форумов. Телеведущий Роман Герасимов построил заседание как групповое интервью спикеров. Он по очереди задавал им вопросы, среди спикеров, кроме Анатолия Чубайса, были вице-губернатор Петербурга Олег Марков, в чьем ведении внешнеэкономическая деятельность, Юрий Калабин, председатель комитета по промышленности, инновациям и торговле, Сергей Соломин, глава Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта (РЭЦ), Сергей Кобзев, главный инженер РЖД, и другие. Дискуссия могла бы быть более формальной, если бы не Анатолий Чубайс.

Как только очередь отвечать на каверзные вопросы ведущего доходила до главы Роснано, он отвечал остроумно, приводил примеры из практики. «В России всего 10-12 регионов, где есть инновационная экономика и Петербург среди них», — посетовал Чубайс. И привел свежий пример — Роснано внедряет технологии солнечной энергетики. «Россия — страна холодная, но не темная», — отметил Анатолий Чубайс и продолжил рассказывать о том, как новую конструкцию российской солнечной панели внедряют на новом заводе в Чувашии. При этом, научную базу для инновационного производства подготовил петербургский институт им. Иоффе. «Но надо отделять науку от инноваций, — продолжил Чубайс, — в Питере с наукой хорошо, а вот с инновациями — не очень».

Юрий Калабин высказал мысль, что процессы, в том числе инновационные, идут сами собой, а власти надо быть лишь катализатором этих процессов. И, главным образом, петербургским предприятиям мешает то, что они разучились сотрудничать и им не хватает компетенций. «А так в городе производится все: и спутники, и фарма, и товары народного потребления, и продукты питания», — перечислил Юрий Калабин и добавил, что делают это все предприятия не очень крупные и не сильно известные. Однако, на экспорт свою продукцию поставляют 4 тысячи петербургских компаний. Объем экспорта — 20 млрд руб. Однако главный барьер на пути потенциальных экспортеров — страх.

С чиновником согласился Сергей Соломин. В России всего 0,6% предприятий участвуют в экспортной деятельности, а в Германии — 9%. Однако в структурах РЭЦ можно получить 120 видов нефинансовых услуг, связанных с экспортом и этим надо пользоваться. «Финансовые услуги мы тоже предоставим, — сказал Соломин, — у нас все есть».

Анатолий Чубайс подробнее остановился на том, как надо инвестировать в инновации. «Если в инновации инвестировать по всем правилам, будут провалы», — отметил глава Роснано. Инвестировать надо именно вопреки здравому смыслу и тогда один из проектов обязательно выстрелит. «Сколько существует Роснано? 10 лет. А сколько было банкротств? Всего 5? Чубайса давно надо гнать», — цитировал свое начальство Анатолий Борисович. Технологический инвестор должен глубоко понимать все процессы и видеть перспективу проекта на 5-10 лет. Инвесторы должны придерживаться портфельного принципа и иметь набор проектов. «Не успешные инвестиции для госструктур — это 159-ая статья уголовного кодекса», — вспомнил вдруг глава Роснано.

Однако без государственных, серьезных инвестиций, не было бы передовых экономик Южной Кореи, Китая, Японии. Особо Анатолий Чубайс остановился на компаниях-единорогах (единорог — компания-стартап, получавшая рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США, термин применяется с начала 2010-х).

Среди своих подопечных единорогов он вспомнил новосибирскую компанию «Аксиал», которая занимается производством углеродных нанотрубок, их добавление в основные материалы, из которых «сделано все» — цемент, металл и пластик, делает вещи гораздо более прочными и электропроводимыми. «Никто в мире не обладает такой технологией, мы обладаем», — подчеркнул Чубайс и добавил, что сейчас вся техносфера неэффективна, но скоро «все изменится» и КПД вещей возрастет.

Текст: Лилия Агаркова

Вступайте в клуб «Свое дело плюс»