На Синопской набережной микроавтобус перевернулся и снес ограждение

На Синопской набережной микроавтобус перевернулся и снес ограждение
Машина снесла ограждение. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы произошло серьезное ДТП. Напротив здания «Ростелекома» перевернулся микроавтобус.

Все случилось сегодня, 14 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина вылетела с проезжей части на разделительный участок дороги. Передняя часть микроавтобуса уткнута в землю, а заднюю, будто, поддерживает уцелевшее ограждение. К месту происшествия прибыли спасатели.

Машина снесла ограждение. Фото: vk.com/spb_today

В комментариях к записи в социальной сети «ВКонтакте» пользователи гадают, каким образом водитель оказался в таком положении.

«Штурвал на себя и газ в отказ», — написал один из юзеров.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с фурой и легковушкой. Участники перекрыли движение.

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