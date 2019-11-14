Фура и легковушка перекрыли движение на Большом Сампсониевском

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля. Они перекрыли Большой Сампсониевский проспект.

Авария случилась сегодня днем, 14 ноября. На опубликованных кадрах видно, что большегруз совершал поворот, когда произошло столкновение с легковушкой. Судя по всему, транспорты получили незначительные повреждения.

«Со стороны Гренадерского моста не проехать», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи не спорят, кто из участников прав или виноват, юзеры негодуют из-за нахождения фуры в центре города.

«Откуда там взялась?» — написал один из комментаторов.

Точные причины ДТП и сведения о состоянии водителей пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии на внешней стороне КАД. По словам очевидцев, причиной произошедшего стала игра в «шашечки», которую устроил один из водителей.