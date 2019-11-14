В Петербурге будут судить женщину, заморившую голодом своего маленького ребенка

В Петербурге будут судить женщину, заморившую голодом своего маленького ребенка
Погибшему мальчику было два года. Фото: pixabay.com

Петербурженка, чей двухлетний сын умер от голода, предстанет перед судом. Девушку обвиняют в причинении смерти ребенку по неосторожности.

По версии следствия, обвиняемая не оказывала должного внимания физическому состоянию своего ребенка. Жительница Северной столицы передала двухлетнего мальчика другому человеку, не позаботившись о том, чтобы проследить, способен ли этот человек ухаживать за маленьким ребенком.

Из-за халатного отношения девушки к родительским обязанностям 28 января текущего года мальчик скончался в результате кахесии, то есть, от истощения. Отметим, что ранее женщину обвиняли в намеренном убийстве ребенка, затем суд смягчил обвинение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в квартире на набережной Обводного канала обнаружили тело новорожденной девочки, мать которой незадолго до этого скончалась в Мариинской больнице.

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