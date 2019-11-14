В Гатчине будут судить мигранта-насильника, который сделал матерью 11-летнюю

Перед Гатчинском районным судом предстанет уроженец Средней Азии, изнасиловавший 11-летнюю дочь своей сожительницы, из-за чего девочка забеременела.
Об инциденте сообщила пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти в четверг, 14 ноября. 38-летний мигрант летом 2018 года проживал в одном из населенных пунктов Гатчинского района вместе со своей приятельницей, которая имела одиннадцатилетнюю дочь.
Как удалось установить следствию, злоумышленник дважды надругался на девочкой. В результате насильственных действий, она забеременела и на данный момент находится в перинатальном центре вместе со своим ребенком. Несовершеннолетнюю передали под опеку отца, поскольку мать девочки ведет асоциальный образ жизни.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Всеволожска обвинила собственного мужа в растлении их малолетнего сына.