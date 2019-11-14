Жительница Всеволожска обвинила мужа в растлении их малолетнего сына

Жительница Всеволожска обвинила мужа в растлении их малолетнего сына
Сотрудники полиции уточняют детали произошедшего. Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Энтузиастов города Всеволожска Ленинагрсдкой области.

В правоохранительные органы за помощью обратилась женщина, которая заявила, что её муж растлевает собственного трехлетнего сына. Полицейским предстоит выяснить, действительно ли мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Об инциденте стало известно в среду, 13 ноября. На данный момент подозреваемого, 40-летнего мужчину без места работы, доставили в отделении полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двенадцатилетний мальчик, посетивший петербургский аквапарк, стал жертвой педофила. Инцидент произошел в 2016 году, когда злоумышленник познакомился с подростком в городе Гатчина.

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Жительница Всеволожска обвинила мужа в растлении их малолетнего сына