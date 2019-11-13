В петербургском аквапарке надругались над 12-летним подростком

Фигуранта уголовного дела о сексуальном насилии в Северной столице изобличили и в других преступлениях. Один из инцидентов мог произойти в отношении подростка на территории аквапарка.

Уголовное дело возбудили весной этого года. Сейчас у правоохранителей появились новые данные о деяниях фигуранта. Как стало известно gazeta.spb.ru, в 2016 году злоумышленник приставал к 12-летнему ребенку, с которым познакомился в Гатчине.

По версии следствия, в одном из городских аквапарков он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который оставил петербургского директора без трех миллионов рублей. Он напал на жителя у парадной жилого дома.