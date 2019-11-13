Неизвестный отобрал у гендиректора из Петербурга три миллиона

Злоумышленник оставил гендиректора без денег и банковских карт. Фото: pixabay

Злоумышленник оставил гендиректора без денег и банковских карт. Фото: pixabay

Генеральный директор одной из петербургских компаний лишился трех миллионов рублей. Мужчину избили и отобрали сумку.

Преступный инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. Неизвестный напал на петербуржца около парадной жилого дома. В сумке потерпевшего находились деньги, документы и банковские карты. После злоумышленник скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на неизвестном была серая короткая куртка, темные джинсы и черная шапка. Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленниках, которые похитили грузовик с сигаретами на 1,2 млн рублей. Неизвестные угрожали водителю ножом.