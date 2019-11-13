Двое с ножом похитили грузовик с водителем и сигаретами в Рыбацком

В Невском районе Северной столицы неизвестные похитили грузовик с сигаретами и водителем. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

О разбойном нападении на Шлиссельбургском проспекте стало известно 12 ноября. Двое неизвестных начали угрожать ножом водителю транспорта с сигаретами. Хулиганы заставили его пересесть в кузов, после чего поехали в неизвестном направлении и, остановившись, перегрузили содержимое.

Как сообщили gazeta.spb.ru, после опустошения грузовика, неизвестные перегнали машину обратно и скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правопорядка проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагическом дорожно-транспортном происшествии на Рыбацком. От полученных травм скончался мужчина.