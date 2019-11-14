Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки

Разработчики планируют, что после успешных тестирований, соцсеть обновится во всех странах мира. Фото: pixabay

Разработчики планируют, что после успешных тестирований, соцсеть обновится во всех странах мира. Фото: pixabay

Социальная сеть Instagram начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей. Об этом сообщается на странице соцсети в Twitter.

Соцсеть расширяет тестовую программу приватного счетчика на весь мир.

«Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами», — говорится в сообщении.

Ранее тестирование уже началось в Канаде, в скором времени Instagram обновит вид ленты еще в семи странах: в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. Разработчики планируют, что после успешных тестирований, соцсеть обновится во всех странах мира.

Обновленный вид соцсети объясняется тем, что в последнее время слишком много пользователе стали зависеть от количества лайков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что социальная сеть Instagram добавит новую функцию, которая будет предупреждать пользователей, нарушающих правила приложения, о том, что их аккаунт в приближается к блокировке.