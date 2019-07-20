Instagram начнет предупреждать пользователей, что их аккаунт скоро забанят

Социальная сеть Instagram добавит новую функцию, которая будет предупреждать пользователей, нарушающих правила приложения, о том, что их аккаунт в приближается к блокировке.

В предупреждении Instagram покажет историю сообщений, комментариев и историй, которые были удалены модераторами соцсети, а также причины их удаления.

Instagram предоставит возможность пользователям обжаловать решения модерации непосредственно через предупреждающее оповещение. Сначала соцсеть может обжаловать только некоторые типы контента, например, фотографии с обнаженным телом или разжигание ненависти. Позже Instagram планирует организовать механизм подачи апелляции.

Данная функция поможет понять пользователям, почему их аккаунт внезапно заблокировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Instagram теперь скрывает лайки в ряде стран. Еще в нескольких странах пользователи Instagram перестанут видеть количество лайков под публикациями.