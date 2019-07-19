Instagram теперь скрывает лайки в ряде стран

Разработчики планируют, что после успешных тестирований, соцсеть обновится во всех странах мира. Фото: pixabay

Разработчики планируют, что после успешных тестирований, соцсеть обновится во всех странах мира. Фото: pixabay

Еще в нескольких странах пользователи Instagram перестанут видеть количество лайков под публикациями.

Создатели соцсети Instagram приступили к тестированию нового режима работы приложения. Теперь в некоторых странах нельзя будет посмотреть количество лайков под публикациями профилей других людей.

Видеть количество отметок «понравилось» сможет только владелец самой публикации в своем аккаунте, сообщает издание TechCrunch.

Ранее тестирование уже началось в Канаде, в скором времени Instagram обновит вид ленты еще в семи странах: в Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. Разработчики планируют, что после успешных тестирований, соцсеть обновится во всех странах мира.

Обновленный вид соцсети объясняется тем, что в последнее время слишком много пользователе стали зависеть от количества лайков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в работе Instagram и Facebook произошел массовый сбой.