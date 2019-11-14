Китаец всю ночь играл на смартфоне и ослеп на один глаз

Он всю ночь играл на смартфоне, а проснувшись утром, обнаружил, что совсем ничего не видит левым глазом. Фото: Pixabay

Он всю ночь играл на смартфоне, а проснувшись утром, обнаружил, что совсем ничего не видит левым глазом. Фото: Pixabay

Житель китайского города Шэньчжэнь ослеп на левый глаз из-за того, что слишком много пользовался смартфоном.

Он всю ночь играл на смартфоне, а проснувшись утром, обнаружил, что совсем ничего не видит левым глазом, сообщает Daily Mail.

Врачи установили во время осмотра, что от перенапряжения лопнул сосуд в глазу, что привело кровоизлиянию. Такое состояние называется вальсальной ретинопатией и обычно вызывается физическими нагрузками.

Пациенту провели операцию и прокололи лазером сетчатку. Врачи обещают, что его зрение восстановится через месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кандидатка медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова поделилась советами, которые помогут сохранить хорошее зрение при частом использовании смартфона. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют близорукость половине жителей Земли уже через тридцать лет. Это нарушение зрения уже превратилось в эпидемию века. Специалисты рекомендуют вовремя обращаться к офтальмологам, чтобы не запускать легкие нарушения.