С прилавков может пропасть водка с золотыми хлопьями и ароматизаторами

Элементы декора обычно нужны для бутылок, которые собираются преподносить в подарок.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования. В 2021 году вступит в силу новый техрегламент ЕАЭС, согласно которому в водке не может быть элементов декора нерастительного происхождения, а также ароматизаторов.

Сейчас в магазинах продаются бутылки с золотыми и серебряными хлопьями, медалями, марками, ванилином и прочим. Эксперты считают, что правило уменьшит ассортимент водки. Также производители отмечают, что обычно необычные бутылки покупались в подарок. Пока что вопрос с запретом нельзя считать решенным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали смертельную дозу водки для россиян. Так, для россиянина почти норма выпить литр водки, а ведь эта доза является опасной для организма и может стать причиной летального исхода.