Режиссер Андреасян назвал Дудя «дерьмом»

Наконец кинодеятель отреагировал на критику журналиста, заявив, что хочет поговорить с ним обо всем лично.

О своем намерении режиссер Сарик Андреасян рассказал в новом шоу «Хейт ток». Он признался, что его фильм «Защитники» неудачный, даже провальный. Кинодеятель заявил, что не угадал со сценарием, а также «недоглядел и не дорисовал». Хейтеры, к слову, не раз писали, что Сарик Андреасян – плохой режиссер и лучше бы занялся чем-то других.

Несмотря на свое согласие с негативной реакцией на «Защитников», автор хочет на интервью к Дудю, чтобы ему лично сказать, что журналист сам «дерьмо». Дело в том, что блогер не раз вспоминал о творчестве Сарика Андреасяна и высказывался о нем иронично.

«Вы же говорите, что я дерьмо. Вот и я говорю по факту, что Дудь — дерьмо. Я хочу прийти к нему в интервью и сказать ему это в лицо»,

— сказал постановщик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дудь третий раз получил премию «Человек года» GQ. Конкурентами Дудя были журналист Алексей Пивоваров, автор YouTube-программы «Ещенепознер» Николай Солодников, кинообзорщик Евгений Баженов (BadComedian) и шоумен Александр Гудков.