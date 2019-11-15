Эксперт раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Вирусолог заверил, что диагностика на любой вирус является полезной.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН. Эксперт, комментируя заявление Елены Малашевой, заявил, что слова телеведущей далеки от истины. Так, она уверяла, что тест на антитела к хеликобактер пилори, на дисбактериоз и на вирус Эпштейна— Барра (герпесвирус) сдавать не надо, так как это бесполезно. У эксперты другое мнение – он призывает россиян не слушать Малышеву.

«В мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни — это исключения»,

— объяснил Зуев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Малышева рассказала о таблетках, которые нужно пить людям после 50 лет. По словам ведущей программы «Жить здорово!», существуют несколько препаратов, способных «отодвинуть» старение и преждевременную смерть.