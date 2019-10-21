Елена Малышева рассказала о таблетках, которые нужно пить людям после 50 лет

Российская телеведущая Елена Малышева назвала три препарата, которые рекомендуется принимать людям старше 50 лет.

По словам ведущей программы «Жить здорово!», существуют несколько препаратов, способных «отодвинуть» старение и преждевременную смерть. Среди этих препаратов оказался аспирин, предотвращающий тромбы.

Помимо этого она порекомендовала принимать ингибиторы АПФ для профилактики гипертонии, а также статины, понижающие уровень холестерина в крови.

Малышева также сравнила современную медицину с математикой, в которой «все просчитано и известно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева считает туалетную бумагу опасной для здоровья. Малышева назвала использование такого средства гигиены небезопасным для здоровья и неграмотным.