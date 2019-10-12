Елена Малышева считает туалетную бумагу опасной для здоровья

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от использования туалетной бумаги, поскольку она является опасной для здоровья человека. Об этом она заявила в одном из выпусков программы «Жить здорово!».

Малышева назвала использование такого средства гигиены небезопасным для здоровья и неграмотным. Врач-иммунолог Андрей Продеус, который был на программе в качестве гостя, подтвердил слова телеведущей. По его словам, туалетная бумага может повредить слизистую оболочку, что впоследствии грозит попаданием инфекций в организм, которые опасны осложнениями.

Малышева предлагает заменить туалетную бумагу на подмывание водой — этот способ, по ее словам, менее действенен, однако значительно безопаснее.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин.