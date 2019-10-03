Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин

Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая российской передачи «Жит здорово!» Елена Малышева призывает задуматься о немедленном повышении пенсионного возраста для женщин.

По словам телеведущей, сейчас пенсионный возраст у женщин составляет 50 лет, хотя, по ее словам, они проживут еще порядка 30-40 лет безработными. Малышева считает, что пенсионный возраст необходимо повысить о 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах». Помимо этого, необходимо объединить пенсионеров в специальные клубы, чтобы они меньше обращались в больницы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Малышева рассказала, что поедание человечины опасно для жизни. Слова ведущей поддержал доктор медицинских наук и ее коллега по программе «Жить здорово» Андрей Продеус. Он согласился, что каннибализм аморален.

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