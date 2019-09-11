Малышева рассказала, что поедание человечены опасно для жизни

Малышева рассказала, что поедание человечены опасно для жизни
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Российская телеведущая и врач Елена Малышева отрицательно высказалась об употреблении в пищу человечины.

Малышева рассказала, что трупы людей опасны для жизни. Она также напомнила, пишет «360», что на поедание друг друга в обществе наложено табу.

Слова ведущей поддержал доктор медицинских наук и ее коллега по программе «Жить здорово» Андрей Продеус. Он согласился, что каннибализм аморален.

Изначально мысль о поедании человечены огласил шведский ученый. Он предложил есть мясо людей, чтобы избежать глобального потепления. Об этом он рассказал в ходе посвященного еде саммита Gastro Summit, который проходил в Стокгольме.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Елена Малышева раскрыла секрет быстрого похудения.

Елена Малышева каннибализм комментарий
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Малышева рассказала, что поедание человечены опасно для жизни
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