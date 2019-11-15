Суд отменил результаты выборов в МО «Новоизмайловское»

В Петербурге Московский районный суд отменил итоги муниципальных выборов на участке №1393 в МО «Новоизмайловское».

Как сообщает «Штаб Навального в Петербурге» в официальном Twitter-аккаунте, суд удовлетворил иск кандидатов в муниципальные депутаты Андрея Старикова, Максима Петрова и Владимира Локтева.

В ходе судебного заседания отметили, что комиссией не были озвучены результаты после подсчета бюллетеней, также не была заполнена увеличенная форма протокола. По словам Старикова, протокол был заполнен не в помещении для голосования, а в кабинете без камер видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров заявил, что на выборах в Петербурге серьезных нарушений не было. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что 77% всех поступивших после российских выборов исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге.