Суд отменил результаты выборов в МО «Новоизмайловское»

Суд отменил результаты выборов в МО &#171;Новоизмайловское&#187;
Cуд удовлетворил иск кандидатов в муниципальные депутаты. Фото: pixabay

В Петербурге Московский районный суд отменил итоги муниципальных выборов на участке №1393 в МО «Новоизмайловское».

Как сообщает «Штаб Навального в Петербурге» в официальном Twitter-аккаунте, суд удовлетворил иск кандидатов в муниципальные депутаты Андрея Старикова, Максима Петрова и Владимира Локтева.

В ходе судебного заседания отметили, что комиссией не были озвучены результаты после подсчета бюллетеней, также не была заполнена увеличенная форма протокола. По словам Старикова, протокол был заполнен не в помещении для голосования, а в кабинете без камер видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров заявил, что на выборах в Петербурге серьезных нарушений не было. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что 77% всех поступивших после российских выборов исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге.

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