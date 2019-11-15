Лжеминер обещал взорвать отель в Биржевом переулке

Аноним позвонил и тут же выключил телефон. Полицейские разыскивают хулигана.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Как стало известно gazeta.spb.ru, в отеле «Сокос» в четверг искали бомбы, о которых сотрудникам сообщил по телефону незнакомец. Мужчина позвонил со скрытого номера и заявил, что заминировал здание. Он уверял, что в результате взрыва погибнет огромное количество постояльцев. Рисковать жизнями не стали – здание было эвакуировано, на место прибыли полицейские и кинологи, которые проверили гостиницу.

Там они не нашли ни одного подозрительного предмета – вероятно, звонок был очередной шуткой хулигана. Полицейские разыскивают лжеминера – им уже удалось выяснить, что в последний раз он пользовался телефоном три года назад. Сейчас он выключен.

По предварительным данным, аноним хотел сорвать ЛГБТ-феставиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лжеминеры пытались отменить VK Fest в Петербурге. Неизвестный сообщил о бомбе, которую так и не удалось отыскать.