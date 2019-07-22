Лжеминеры пытались отменить VK Fest в Петербурге

Неизвестный сообщил о бомбе, которую так и не удалось отыскать.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем сообщает Telegram-канал «Авариный Петербург». Звонок поступил в воскресенье, когда петербуржцы и гости города отправились веселиться на второй день фестиваля. Мужчина набрал сотрудников правоохранительных органов с иранского номера телефона. Он рассказал, что его друг по имени Константин готовит теракт в парке 300-летия. Лжеминер также заверил, что знакомый показывал ему фотографию взрывного устройства. Он назвал свой адрес, но на Итальянской улице никого не удалось застать.

Полицейские не стали эвакуировать посетителей VK Fest. Они осмотрели станцию метро вблизи парка, а также прилегающую к нему территорию и ничего не смогли отыскать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бузова выступила на VK Fest и рассказала об отношениях с Батрудиновым. Певица заверила, что настолько хорошо знает юмориста, что без проблем поможет ему найти достойную невесту.