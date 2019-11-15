Три моста в Петербурге перестанут разводить с 15 ноября

На рукавах реки Невы 15 ноября завершается навигационный период. В связи с этим прекращается разводка Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов.

Навигация и разводка мостов на Неве, Большой и Малой Неве продлится до 30 ноября, сообщили в ГБУ «Мостотрест».

В учреждении напомнили, что в частных случаях разводка мостов возможна вне навигационного периода. Пролеты переправы поднимают для пропуска единичных случаях при технической необходимости или в чрезвычайных ситуациях.

По данным ФБУ «Администрация «Волго-Балт», лед появится на Неве 24 ноября, на реке Свирь, озере Ильмень, озере Псковском и реке Волхов — 21 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в навигацию 2019 года судоходные компании Петербурга перевезли 2,6 млн пассажиров. Количество водных туристов снизилось на 11% по сравнению с 2018 годом.