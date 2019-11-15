Управляющие компании в Петербурге могут обязать отвечать жильцам

В Петербурге управляющие компании могут обязать отвечать на обращения граждан в течение 30 дней. Инициативу единогласно поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 15 ноября.

Автором инициативы выступил депутат Денис Четырбок. Парламентарий отметил, что сейчас сроки ответа на обращения горожан в законе не регулируются. Это дает управляющим компаниям возможность игнорировать вопросы жильцов.

«Человек обращается с просьбой предоставить расчеты тарифов, а в ответ получает молчание», — отметил депутат.

Поправки предлагается внести в федеральный закон о порядке рассмотрения граждан. После принятия в Законодательном собрании Петербурга документ направят на рассмотрение в Госдуму РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверили готовность управляющих компаний к зимней уборке улиц.