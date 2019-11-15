Эксперты назвали стоимость самого скромного корпоратива в Петербурге

Чтобы провести праздник, придется потратить от 7 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем сообщили эксперты портала «Авито». В исследовании сказано, что корпоратив в Петербурге будет стоить как минимум семь тысяч рублей. Лучше, когда у компании есть хотя бы 14,4 тысячи, тогда праздник удастся на славу. Дороже вечеринка будет стоить в Москве – выпить и закусить с коллегами там стоит от 20 тысяч рублей. Больше всего повезло жителям Перми и Волгограда.

Эксперты отмечают, что речь идет о празднике с ведущим, фотографом и музыкантом. Если есть возможность, то еще оплачиваются аниматор и повар. В «Авито» подчеркнули, что услуги специалистом с каждым годом дорожают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, сколько звезды зарабатывают на новогодних корпоративах. Группа «Ленинград» считается одной из самых дорогих – она просит за выступление на частном мероприятии около 10,6 миллионов рублей. Новогодняя ночь будет стоить минимум 150 тысяч евро.