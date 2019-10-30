СМИ сообщили, сколько звезды зарабатывают на новогодних корпоративах

Пригласить известную звезду спеть пару песен может стоить дороже, чем огромный стол на большую семью.

О расценках сообщает издание Super, ссылаясь на собственные источники. Группа «Ленинград» считается одной из самых дорогих – она просит за выступление на частном мероприятии около 10,6 миллионов рублей. Новогодняя ночь будет стоить минимум 150 тысяч евро.

Чуть скромнее оказался Григорий Лепс – он просит за исполнение хитов 7,1 миллиона рублей, Светлана Лобода и Стас Михайлов и того меньше – 5 миллионов рублей. Если денег на звезд, перечисленных выше, не хватает, можно оплатить выступления группы «Руки вверх» или Валерия Меладзе – они просят 4,2 миллиона рублей.

Ольга Бузова и Дмитрий Билан выступят на корпоративе и за три миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары звезд российской эстрады. Только за одно выступление Филипп Киркоров получает до пяти миллионов долларов. А его доход составляет 8,9 миллионов долларов.