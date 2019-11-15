Лидера саентологов Петербурга выпустили из-под стражи в зале суда

Санкт-Петербургский городской суд решил не продлевать арест духовного лидера городской церкви саентологии Ивана Мацицкого. Он отпущен из-под стражи в зале суда.

С ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу выступило следствие. Оставить Мацицкого под арестом просили до 19 февраля 2020 года.

Адвокаты настаивали на изменение меры на домашний арест или запрет определенных действий.

«Суд следствию отказал, избрав Мацицкому запрет определенных действий», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, пятеро членов саентологической церкви Иван Мацицкий, Констанция Есаулкова, Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев и Галина Шуринова были задержаны в июне 2017 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и разжигании ненависти.

Ранее gazet.spb.ru сообщала, что бухгалтера саентологической церкви Сахиба Алиева отправили под домашний арест.