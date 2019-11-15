В России могут поменяться правила раздела имущества супругов

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, уточняющий порядок раздела имущества супругов при разводе. Также документ предлагает внести изменения в наследование, погашение кредитов и банкротство бывших супругов.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Павел Крашенников и Тамара Плетнева. Сейчас имущество супругов рассматривается как набор объектов, а инициатива предлагает рассматривать его как единое целое, в которое будут входить не только собственность, но и задолженности.

В случае принятия закона, раздел имущества начнется только после определения размера доли каждого из супругов. Если один из супругов продал общее имущество без согласия другого, то доля того, кто продал, будет уменьшена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшая жена Светлакова впервые прокомментировала развод.