Бывшая жена Светлакова впервые прокомментировала развод

Бывшая жена Светлакова впервые прокомментировала развод
Сергей Светлаков. Фото: ssvetlakov Instagram

Экс-супруга известного российского актера Сергея Светлакова, Юлия, рассказала на своей страничке в Instagram о разводе с бывшим мужем. Она сама настояла на этом после многолетнего брака.

Со слов Юлии, разрыв союза стал поворотной точкой в ее биографии. Она рада за себя, что однажды решила закрыть дверь предыдущего брака. Светлакова отметила, что раньше рассказать о разводе ей не позволяли ее внутренние правила.

«Это было слишком личным», — написала бывшая жена Светлакова.

В публикации представлены две ее фотографии. Юлия подчеркнула, что на обеих фотографиях она, однако уже с разными «начинками и содержанием».

Экс-супруга Светлакова. Фото: julia_vasileva_ya Instagram

В настоящее время экс-супруга увлекается психотерапией. Несколько лет назад она вышла замуж, как и Сергей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Сергей Светлаков впервые показал старшего сына. Мальчику уже шесть лет.

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