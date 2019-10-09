Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Комментаторы отметили, как похожи Сергей и Иван. Фото: Instagram

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.

Сергей Светлаков опубликовал в социальной сети Instagram видеоролик, на кадрах которого впервые появляется его шестилетний сын Иван.

В видео актер рассказывает о футбольном матче между сборными России и Шотландии, который состоится уже в четверг, 10 октября. Иван, отвечая на вопрос отца, что он готов отдать ради посещения игры, говорит, что согласен пожертвовать 250 рублями, которые ему дала мама.

Светлаков забрал у сына деньги, пообещав бесплатное посещение важного мероприятия.

Интернет-пользователи в комментариях отмечают сходство отца и сына, как в внешнее, так и в чувстве юмора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Лазарев впервые рассказал о своей годовалой дочери.

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