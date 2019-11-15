Историка Олега Соколова в каске и бронежилете доставили на место преступления для проведения следственного эксперимента

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, жестоко убившего аспирантку Анастасию Ещенко привезли на набережную реки Мойки для проведения следственного эксперимента.

В пятницу, 15 ноября, 63-летний историк прибыл в ГСУ Следственного комитета РФ, находящегося на набережной Мойки, в каске и бронежилете. Таким образом правоохранительные органы намерены уберечь обвиняемого от угроз со стороны общественности.

У входа в здание СК стоял оперативник с манекеном в руках. Фигуру нарядили в кроссовки и комбинезон. Предположительно, «кукла» необходима для проведения следственного эксперимента.

Напомним, что, решением суда, Соколов пробудет в СИЗО «Кресты» до предложения судебных мероприятий 8 января 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о рассказе таксиста, который обнаружил упавшего в Мойку нетрезвого доцента Соколова.