Историка Олега Соколова в каске и бронежилете доставили на место преступления для проведения следственного эксперимента

Историка Олега Соколова в каске и бронежилете доставили на место преступления для проведения следственного эксперимента
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, жестоко убившего аспирантку Анастасию Ещенко привезли на набережную реки Мойки для проведения следственного эксперимента.

В пятницу, 15 ноября, 63-летний историк прибыл в ГСУ Следственного комитета РФ, находящегося на набережной Мойки, в каске и бронежилете. Таким образом правоохранительные органы намерены уберечь обвиняемого от угроз со стороны общественности.

У входа в здание СК стоял оперативник с манекеном в руках. Фигуру нарядили в кроссовки и комбинезон. Предположительно, «кукла» необходима для проведения следственного эксперимента.

Напомним, что, решением суда, Соколов пробудет в СИЗО «Кресты» до предложения судебных мероприятий 8 января 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о рассказе таксиста, который обнаружил упавшего в Мойку нетрезвого доцента Соколова.

ГСУ СК России по Петербургу набережная мойки олег соколов следственный эксперимент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец оплатил 900 тысяч рублей задолженности по алиментам
Полицейские поймали группу подростков, угрожавших мигранту баллончиком и ...
Венеция оценила ущерб от одного из крупнейших за историю наводнений
Депутаты Петербурга нашли способ штрафовать за неоплату парковки
Умер продюсер Бранко Лустиг, получивший «Оскаров» за ...
Снова «Жигули»: ДТП на перекрестке Софиской и Димитрова
В Смольном доложили о готовности Петербурга к зиме
В Госдуме опровергли запрет на посуточную аренду квартир