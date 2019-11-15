На здании ТЭЦ фабрики «Красное знамя» открыли памятную доску

В Петербурге 15 ноября официально открыли памятную доску на здании ТЭЦ фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице.

Мемориальная доска изготовлена собственником объекта ГК «Балтийская коммерция». Открытие её стало частью программы «Возраст, достойный наследия. Практика сохранения памятников архитектуры модернизма» в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Программа организована к 100-летию со дня основания Баухауса — «Высшей школы строительства и художественного конструирования».

Участие в церемонии открытия приняли вице-губернатор Николай Линченко, учредитель ГК «Балтийская коммерция» Борис Прахин, председатель КГИОП Сергей Макаров и другие.

Здание силовой подстанции фабрики «Красное знамя» — единственная в России постройка по проекту немецкого архитектора Эриха Мендельсона. Объект, как отметил Николай Линченко, притягивает внимание иностранных архитекторов, специализирующихся на XX веке.

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