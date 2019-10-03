На Благовещенский мост вернули обновленные мемориальные доски

Их установили на прежнее место – теперь они вновь украшают переправу.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщается на сайте СПб ГБУ «Мостротрест». На мемориальных досках были дефекты, которые должен был исправить подрядчик. Наконец реставрационные работы завершены – компания очистила, промыла, отшлифовала их и покрыла сусальным золотом некоторые элементы. Отмечается, что павильоны управления Благовещенского моста являются предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

«Реставрационные работы коснулись мемориальных досок и надписей с накладными буквами павильонов управления Благовещенского моста», — говорится в сообщении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что суд Петербурга обязал геологов отреставрировать дома на Митрофаньевском шоссе. В случае неисполнения решения суда акционерное общество обязано будет выплатить 60 тыс. рублей. И далее по 60 000 рублей ежемесячно до момента исполнения.