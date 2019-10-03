На Благовещенский мост вернули обновленные мемориальные доски

На Благовещенский мост вернули обновленные мемориальные доски
Доски заняли свое законное место. Фото: Мостотрест

Их установили на прежнее место – теперь они вновь украшают переправу.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщается на сайте СПб ГБУ «Мостротрест». На мемориальных досках были дефекты, которые должен был исправить подрядчик. Наконец реставрационные работы завершены – компания очистила, промыла, отшлифовала их и покрыла сусальным золотом некоторые элементы. Отмечается, что павильоны управления Благовещенского моста являются предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

«Реставрационные работы коснулись мемориальных досок и надписей с накладными буквами павильонов управления Благовещенского моста», — говорится в сообщении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что суд Петербурга обязал геологов отреставрировать дома на Митрофаньевском шоссе. В случае неисполнения решения суда акционерное общество обязано будет выплатить 60 тыс. рублей. И далее по 60 000 рублей ежемесячно до момента исполнения.

благовещенский мост мемориальная доска реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти задержали мужчину, который мог изнасиловать свою дочь
Детсад на Крыленко прикрыли из-за отсутствующего туалета
Владимира Соловьева просят привлечь к ответственности за экстремизм
Стало известно, почему Головина нет в Смольном
Более 36 тысяч россиян будут направлены в войска в ходе осеннего призыва
Вышел новый список Forbes, в нем самые молодые миллиардеры Америки
В Петербурге женщину, подозреваемую в съемке порно с внучкой, заключили под ...
На Благовещенский мост вернули обновленные мемориальные доски