Волонтеры нашли пожилую мать актера Александра Носика

Волонтеры нашли пожилую мать актера Александра Носика
На поиски ушли сутки. Фото:pixabay.com

Недавно пропавшая 75-летняя Мария Стерникова была найдена. О данном событии сообщил «МК».

Женщина вышла на прогулку с сиделкой 14 ноября и не вернулась домой. В сопровождении сиделки она гуляла с собакой в центре Москвы. В то время как ее помощница отвлеклась, Мария Стерникова исчезла.

К ее поиску сразу были привлечены волонтеры. Пожилая женщина страдала болезнью Альцгеймера, из-за чего ей было опасно находиться в городе одной.

Днем 15 ноября женщину нашли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пропали двое подростков, которые любят сбегать из дома

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Волонтеры нашли пожилую мать актера Александра Носика
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