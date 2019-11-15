Волонтеры нашли пожилую мать актера Александра Носика

Недавно пропавшая 75-летняя Мария Стерникова была найдена. О данном событии сообщил «МК».

Женщина вышла на прогулку с сиделкой 14 ноября и не вернулась домой. В сопровождении сиделки она гуляла с собакой в центре Москвы. В то время как ее помощница отвлеклась, Мария Стерникова исчезла.

К ее поиску сразу были привлечены волонтеры. Пожилая женщина страдала болезнью Альцгеймера, из-за чего ей было опасно находиться в городе одной.

Днем 15 ноября женщину нашли.

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