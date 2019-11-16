В Петербурге инкассатор украл из банкоматов более 8,5 миллионов рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Петербурга, который обвиняется в краже.

Как полагает следствие, в период с ноября 2017 по декабрь 2018 года он совершил четыре кражи денег из банкоматов в Московском, Невском и Красносельском районах Петербурга. Сумма ущерба составила 8,5 млн рублей.

Мужчина работал инкассатором и знал, как устроены терминалы.

Подробности дела рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Отмычкой он открывал банкоматы и присоединял возле сейфовой части самодельную видеокамеру, диаметром около сантиметра. Система записывала происходящее в реальном времени, в том числе и действия официальных перевозчиков денежных средств. Затем мужчина забирал камеру, просматривал видео, считывал код от сейфа и изготавливал пластиковые ключи для замка хранилища», — рассказала она.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Каламацкого и Вадима Широкова. Так, следствие установило, что двое виновных в злодеянии, действуя по предварительному сговору с еще неустановленной группой лиц, обворовывали банкоматы ПАО “МОСОБЛБАНК” в разных районах Петербурга. Сумма ущерба за годы преступной деятельности достигла 3,7 млн рублей.