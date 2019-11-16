Петербуржцы рассказали об оставленных в машине двух собаках на Ткачей

Люди пишут, что бедняжки находятся там какое-то время в полном одиночестве.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели двух милых собак в машине, припаркованной на улице Ткачей. Бедняжки лают и всячески привлекают к себе внимание – возможно, они сидят там давно, хотят есть или пить. Стекла тем временем запотели.

Петербуржцы в комментариях под постом отметили, что сейчас не лето, а, значит, с песиками должно быть все в порядке.

«Не нервируйте животных, сейчас не лето, ничего с ними не случится. Или просто дорогие собачки понравились?»,

— пишет одна из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщину с переломами и двух собак нашли под домом недалеко от «Новочеркасской».