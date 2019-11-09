Женщину с переломами и двух собак нашли под домом недалеко от «Новочеркасской»

Все пострадавшие получили серьезные травмы – петербурженку госпитализировали, а псы лежат и мучаются.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Ржевка – Красногвардейский район». Женщину с переломами и двух собак увидели лежащими под окнами дома недалеко от станции метро «Новочеркасская». Как именно все случилось – непонятно. Пострадавшую отвезли в больницу со множественными переломами, а вот собаки породы чихуахуа лежат на асфальте и страдают. Свидетели пишут, что беднягам тоже требуется помощь. По предварительным данным, петербурженка и ее питомцы упали с большой высоты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коллега убившего студентку Соколова рассказал, что предупреждал о его опасности и требовал увольнения. По словам историка, у подозреваемого в убийстве своей студентки были явные психологические проблемы.