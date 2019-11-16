Аноним заявил о бомбе в Боткинской больнице

Аноним заявил о бомбе в Боткинской больнице
Неизвестный сообщил о бомбе. Фото: Pixabay

Здание проверили и не нашли ни одного подозрительного предмета.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает АН «Оперативное прикрытие». Все случилось еще в пятницу – в Боткинскую больницу позвонил аноним, который заявил, что здание заминировано и вот-вот взлетит на воздух. Эвакуацию решили не проводить, но сотрудники правоохранительных органов все-таки прибыли и осмотрели помещения инфекционной больницы, ни одной бомбы найдено не было.

Напоминаем, что уже несколько дней подряд лжеминеры мешают проводить ЛГБТ-фестиваль в Санкт-Петербурге. Полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аноним сообщил о бомбе в центре йоги на Ушинского. Выяснилось, что номер зарегистрирован на АО «Сервис Проект Технологии», сообщает 78.ru. Личность звонившего не установлена.

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