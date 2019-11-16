Хозяин толстого кота призвал «Аэрофлот» отдать его мили нуждающимся

Жителя Владивостока лишили накопленных бонусов за нарушение правил. Он просит компанию сделать доброе дело.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. С предложением Михаил Галин выступил в своем Instagram-аккаунте. Мужчина отметил, что в последнее время его профиль пользуется популярностью и он хочет воспользоваться ей в благих целях. Так как «Аэрофлот» отнял у жителя Владивостока накопленные мили, он просит направить их на благотворительность. Россиянин убежден, что это станет самым лучшим завершением истории про толстого кота и его хозяина-нарушителя. Галин отметил, что успел накопить 370 тысяч миль за 14 лет.

Напоминаем, что мужчину не хотели пропускать в самолет с котом, так как он весил не 8 килограммов, а 10. Галин не отчаялся и нашел похожего кота, чтобы сотрудники аэропорта взвесили его и пропустили на борт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Нидерландах арестовали попугая из-за вороватого хозяина.