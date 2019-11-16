Адвокат считает, что Дмитрий Тарасов хочет самоутвердиться за счет бывшей супруги

Адвокат считает, что Дмитрий Тарасов хочет самоутвердиться за счет бывшей супруги
Футболист не раз был женат. Фото: Instagram

Который год футболист пытается обжаловать сумму алиментов на содержание старшей дочери.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем рассказал адвокат Сергей Жорин, передает «Пятый канал». Он отметил, что Дмитрий Тарасов тратит огромное количество денег на адвокатов, лишь бы не платить алименты для бывшей супруги и дочери. Футболист готов на все, лишь бы самоутвердиться за счет экс-жены перед товарищами.

«То есть он с одержимостью, с какой-то яростной одержимостью пытается уже не первый год уменьшить размер алиментов, тратя на адвокатов больше, чем вообще сумма этих алиментов», — сообщает правозащитник.

Напоминаем, что Дмитрий Тарасов изначально платил по 200 тысяч рублей в месяц, а после индексации – 370 тысяч рублей, так как футболист начал больше зарабатывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболист Тарасов извинился за слова о домашнем насилии.

Дмитрий Тарасов сергей жорин
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Адвокат считает, что Дмитрий Тарасов хочет самоутвердиться за счет бывшей супруги
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