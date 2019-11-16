СМИ выложили запись разговора Соколова после убийства

Судя по ней, преподаватель надеялся, что о преступлении никто не узнает.

Аудиозаписью поделилось издание «Мойка78». После того, как предполагаемый убийца расправился с 23-летней Анастасией Ещенко, Олег Соколов лег спать, а утром позвонил в «Петербурггаз». Он жаловался на плохо работающую колонку и просил мастера прийти посмотреть, что с ней не так.

«Колонка у меня газовая, которая воду нагревает, перестала работать. Не зажигается. Зажигалась через раз, а потом вообще перестала»,

— говорил он диспетчеру.

Получается, что Олег Соколов не собирался ни умирать, ни идти в отделение полиции и раскаиваться в содеянном.

Напоминаем, что тело пролежало в квартире несколько дней, после экс-преподаватель СПбГУ расчленил его и решил выбросить в Мойку. В какой-то момент он упал в реку и уже не смог из нее выбраться. Так обвиняемый и попался – Олег Соколов уже признал вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец убитой студентки объяснил, почему не был против отношений с Соколовым.